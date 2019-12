(Teleborsa) - Triboo, Gruppo attivo nel settore dell'e-Commerce e dell'Advertising digitale, ha acquisito una quota di partecipazione pari all'8% del capitale sociale di Bcame.



In particolare, la collaborazione tra Triboo e Bcame sarà focalizzata sullo sviluppo di soluzioni IoT, machine learning e AI per il mondo Retail oltre che nell'implementazione di servizi BaaS (Blockchain as a Service) basati sul cloud.









