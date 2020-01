Triboo acquisisce il 51% di LOVEThESIGN

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Triboo, gruppo attivo nel settore dell'e-Commerce e dell'Advertising digitale, ha acquisito quota disociale di LOVEThESIGN, società attiva nella commercializzazione online di mobili e complementi di arredo di design.La boutique online, nata a Milano, collabora dal 2012 con i brand e i designer più prestigiosi, e ha creato in pochi anni un catalogo di prodotti e novità elegante ed esclusivo. Triboo ha rilevato la quota di partecipazione da Aura, Gruppo che opera nel settore IT, che ha acquisito LOVEThESIGN nel settembre 2019., che mira a proseguire nella propria espansione nel mondo dell'e-Commerce e sviluppare nuovi progetti speciali altamente innovativi in settori strategici" - ha commentato-. "L'investimento in LOVEThESIGN, in grado di rivoluzionare un settore di mercato ad alto potenziale di crescita come quello del design, che oggi offre ampio spazio per l'innovazione e la digitalizzazione".Tramite quest'operazione, Triboo ed Aura mirano a valorizzare le relazioni ed i rapporti commerciali di LOVEThESIGN, grazie alle competenze in ambito B2B e B2C di Triboo, per offrire soluzioni e servizi digitali in un settore che in Italia è caratterizzato da una scarsa penetrazione dell'innovazione tecnologica e da una forte propensione all'export.