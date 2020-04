Triboo, accordo con Commissario Arcuri per fornitura mascherine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha concluso uncon il Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, per laa marcatura CE, con marginalità industriale etica, prodotte in Italia, registrate presso il Ministero della Salute."Siamo orgogliosi di aiutare e sostenere il Commissario straordinario Domenico Arcuri in un momento di forte criticità" – dichiara Giulio Corno, fondatore di Triboo.L'accordo ha un. Le mascherine saranno prodotte daall'associazione temporanea di impresa costituita fra Triboo Digitale, azienda sottoposta a direzione e coordinamento di Triboo, e Marobe, storica azienda tessile milanese. La produzione avverrà, su base settimanale secondo il cronoprogramma concordato con il Commissario straordinario, presso glidiretti da Christian Cagnola, riconvertiti all'inizio della pandemia da Covid-19 alla produzione di dispositivi medici marcati CE.