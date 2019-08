Tria vede Di Maio, impensierisce la scena economica globale

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia Giovanni Tria e il Vicepremier Luigi Di Maio si sono incontrati per discutere della situazione economica internazionale. La Brexit e la possibile recessione della Germania, quanto Paese economicamente più solido dell'Unione europea, sono i due temi caldi che influenzeranno l'economia europea nel prossimo medio-lungo periodo, e quindi anche l'economia e il lavoro in Italia. Spaventano anche i rischi della guerra commerciale USA-Cina.



Il Ministro dell'Economia, dopo la breve pausa estiva, ha iniziato una serie di colloqui per fare il punto della situazione economica internazionale e sugli impatti che i vari rischi globali potrebbero avere sull'economia italiana e, di conseguenza, sulle prossime manovre.





