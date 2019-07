Tria: «Su aggiustamento 2020 vediamo dati a settembre»

Parla Giovanni Tria. «Lo sforzo grosso lo abbiamo fatto quest'anno, ovviamente bisogna continuare in quella direzione, l'importante è la stabilizzazione e la discesa del rapporto debito Pil. Vedremo come andrà l'economia nel secondo semestre e lì prenderemo le decisioni ultime», ha detto il ministro dell'economia entrando all'Eurogruppo e rispondendo a chi gli chiedeva che tipo di aggiustamento strutturale l'Italia assicurerà nel 2020.

«Stiamo facendo quello che dobbiamo fare per l'economia italiana, stabilizzando il debito», non lo facciamo «solo per rispondere all'Europa», ma «lo facciamo fino a quando pensiamo che questo coincide con gli interessi italiani»: lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria entrando all'Eurogruppo.



