(Teleborsa) -e di sicuro. Sono alcune delle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell'Economiain un'intervista al Financial Times."Come economista non sono d'accordo con questa idea. Da ministro tutto quello che posso dire è che non abbiamo bisogno di questo strumento", ha risposto Tria in merito alla proposta dei minibot, assicurando che "nessuno nel governo pensa che dobbiamo uscire dal sistema euro. Questo è sicuro".Sulla, altro tema caldo della politica economica del governo, Tria ha ribadito di esseresulla classe media e sui redditi medi". L'introduzione però dovrebbe essere fatta, "conforme ai nostri obiettivi in termini di finanze pubbliche".Sul deficit, il ministro ammette che il ridotto impatto di Quota 100 e Reddito rispetto alle stime potrebbero portare risparmi per 3-4 miliardi di euro, il che significheràInfine, sulle- che avrebbero dovuto fare incassare allo Stato 17 miliardi nel 2019 - "spero che saremo in grado di fare qualcosa - ammette il ministro - A volte serve un po' di tempo. Le avvieremo di sicuro, ma riusciremo a finalizzarle entro la fine dell'anno? Dipende da dove vogliamo andare".