​Tria: «Non servono manovre correttive. Ok alla Flat tax ma i target di deficit già ci sono»

Tria è ottimista. «Stiamo facendo un negoziato sugli obiettivi di deficit che noi abbiamo, dimostreremo che li raggiungeremo perché ci mettono in posizione di sicurezza»: lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo ai giornalisti a Lussemburgo. «Non ne abbiamo bisogno» di misure correttive, «altrimenti le faremmo», ma «già sappiamo che arriviamo naturalmente a quel livello», ha aggiunto. «Ero favorevole alla flat tax anche in passato, bisogna vedere come si fa», ma «in questo momento gli obiettivo di deficit sono quelli»: lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria.



Ultimo aggiornamento: 13:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA