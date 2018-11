Manovra, Tria: «Ancora non raggiunta stabilizzazione socio-economica»

La manovra messa in campo dal governo è «moderatamente espansiva. Dopo la crisi del 2008 siamo ancora lontani da Pil e dalla disoccupazione di 10 anni fa: è aumentata in modo insopportabile l'area di povertà e disagio sociale e non è stato raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito né il pareggio di bilancio, non abbiamo avuto la stabilizzazione economica, sociale e della finanza pubblica». Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo in Senato sulla manovra.



Se confermata dall'Ecofin l'opinione della Commissione europea sulla manovra italiana «apre alla prospettiva di procedura infrazione sul debito, una prospettiva che pone il governo e il Parlamento sovrano di fronte alla necessità di assumere una decisione di forte responsabilità e di attuare una operazione di verità». È in corso «un intenso dialogo» con l'Ue. Un dialogo improntato a individuare una possibile posizione condivisa nel rispetto delle priorità individuate dal governo», aggiunge.



«Vogliamo chiarire ai nostri interlocutori in Europa che il nostro obiettivo è affrontare i problemi concreti - aggiunge - non fare un affronto all'Europa o organizzare l'uscita dall'euro».

