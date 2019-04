​Tria: «Non ci saranno manovre correttive nel 2019, crescita prevista allo 0,2%»

«Con questo Def abbiamo voluto dare il messaggio di stabilità, nel senso che intanto il quadro macroeconomico che abbiamo presentato è completamente condiviso con tutte le istituzioni. Il secondo messaggio è che nell'anno in corso, come sempre abbiamo detto, non ci saranno manovre correttive». Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria a «1/2h in più» su Rai Tre. «Per quest'anno stimiamo una crescita dello 0,2%, ma consideriamo che questo implica una crescita sostenuta già nel secondo semestre di quest'anno, altrimenti non si può raggiungere questo livello».

