Tria: leggera ripresa economia globale da secondo semestre, ma restano forti rischi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'dovrebbe sperimentare unadel 2019, seppur a, una ripresa che dovrebbe continuare nel 2020, sempre che le tensioni commerciali e geopolitiche non si intensifichino ulteriormente e le condizioni finanziarie non si inaspriscano". Lo ha affermato il, nel corso di un'audizione al Senato sull'esito dell'Ecofin sui temi economici e finanziari, parlando del dibattito avvenuto nel corso dell'ultimo G20 in Giappone."Devo dire - ha tuttavia aggiunto il ministro - chedi azione negativa è stato, anche se le previsioni vedono una ripresa".Il ministro ha quindi sottolineato l'importanza che il summit si sia concentrato sul tema della crescita. "Quest'accento sui problemi della crescita - ha detto Tria - rappresenta una svolta, rispetto allo scorso autunno in cui l'accento era sui rischi finanziari"."Devo dire - ha osservato - che ledallo scorso autunno sono, attualmente a tutti i paesi. Non sto dicendo che è stato per merito nostro, sono i fatti di un rallentamento economico e di una crisi economica che hanno portato a questo".