Tria: «La Flat tax nella legge di bilancio. Nessuna manovra correttiva»

Parla il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, a margine dell'Ecofin. «La Flat tax comparirà nella riforma che sarà disegnata nella legge di bilancio per la manovra di settembre nel quadro del riaggiustamento del sistema fiscale anche dal lato della spesa. Secondo il disegno del Def che presenteremo, c'è un largo accordo che c'è una compliance (rispetto) con gli obiettivi, poi si vedrà a giugno, ma non dovremmo avere problemi», ha detto Tria.

Il ministro del Tesoro ha poi confermato che non è prevista dal governo una manovra finanziaria correttiva. «È esclusa, l'ho sempre detto, fa parte della logica dell'economia in rallentamento, nessuno può immaginare una manovra correttiva, la sola manovra che abbiamo fatto è per aumentare la crescita per quel poco che si può correggere», ha detto Tria.

