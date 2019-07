© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ilperché "". È il commento del ministro dell'Economia e delle Finanze,, ai dati Istat sul Pil che hanno certificato laLa valutazione, specifica una nota del Mef, è "" del ministero che "descrive una situazione di complessiva stagnazione dell'attività economica".Nella stessa nota, pur sottolineando come "il quadro internazionale rimanga complesso", il ministro conferma le stime del governo, con una ripresa graduale nella seconda metà dell'anno: secondo il Mef dunque, ". Dobbiamoin un contesto di stabilità finanziaria e sostenibilità sociale ed ambientale", continua la nota.Tria ha poi ricordato come "le indagini presso le imprese industriali segnalano nuovamente, nel mese di luglio, un peggioramento delle aspettative a livello europeo, tuttavia meno accentuato nel caso italiano", con le esportazioni che "hanno registrato un andamento positivo nei mesi più recenti, anche grazie alla loro diversificazione settoriale e per mercati di destinazione".Secondo le previsioni del Mef, infine, le "della popolazione e(decreti 'crescita' e 'sblocca cantieri')".