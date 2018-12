Trevi, via libera a offerta Meil Group su attività petrolifere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA di Trevi Finanziaria Industriale ha deliberato di accettare all'offerta vincolante presentata da Megha Engineering & Infrastructures Ltd. (MEIL Group) sulle attività petrolifere di Drillmec e Petreven.L'offerta prevede un valore d'impresa di 140 milioni di euro, escluso il debito.Lo fa sapere Trevi con una nota in cui viene indicato che, allo stesso tempo, il CdA ha esaminato l'aggiornamento in merito allo stato dellenegoziazioni relative all'operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione dell'indebitamento alle quali partecipano i principali azionisti (Trevi Holding SE, FSI Investimenti S.p.A. e Polaris Capital Management) e i rappresentanti delle banche finanziatrici.Il piano di rafforzamento prevede une una, con un rapporto di conversione di 4,5 a 1.L'operazione sarà oggetto di unafinalizzata all'approvazione del piano 2018-2022.