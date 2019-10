Trevi su di giri a Piazza Affari, in arrivo 12 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Con un comunicato stampa la Società ha reso noto ieri, 14 ottobre 2019, che, a seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione concessa dal Tribunale di Forlì, le banche finanziatrici del Gruppo provvederanno nei prossimi giorni adin favore delle controllate, nell'ambito della quale è previsto che il Gruppo beneficerà di ulteriori risorse finanziarie sia per effetto del previsto aumento di capitale in opzione fino a Euro 130 milioni sia, nel caso di mancata integrale sottoscrizione dello stesso, per effetto della messa disposizione di nuova finanza per cassa fino a un massimo di ulteriori Euro 29 milioni per arrivare alla complessiva somma di Euro 130 milioni.La Società rende altresì noto che, sempre in data 2 ottobre 2019, il Tribunale di Forlì ha autorizzato la concessione alla stessa Società di nuova finanza interinale sotto forma di emissione di garanzie bancarie per un importo complessivo di Euro 39,3 milioni: tali garanzie verranno emesse nell'ambito di alcune importanti commesse di cui le società del Gruppo Trevi sono parti e/o chele stesse intendono aggiudicarsi, durante il periodo intercorrente sino alla data di perfezionamento dell'operazione di rafforzamento patrimoniale e di ristrutturazione del debito. Anche la messa a disposizione di tali linee di firma (e la conseguente emissione di nuove garanzie) era stata prevista nell'ambito della manovra finanziaria, che, si ricorda, prevede la messa a disposizione di nuove linee di firma fino a complessivi Euro 200 mln (ivi inclusi gli Euro 39,3 milioni già autorizzati) per supportare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano Industriale.