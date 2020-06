Trevi in rally post riassetto azionario. Da domani vietati ordini al meglio

(Teleborsa) - Borsa Italiana comunica che da domani 3 giugno 2020 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie Trevi Finanziaria Industriale non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo.



Il titolo oggi ha chiuso in rialzo del 13% in borsa dopo che il gruppo ha chiuso con successo l'aumento di capitale da 150 milioni di euro, che sancisce un completo riassetto societario e l'uscita di scena della famiglia fondatrice Trevisani. © RIPRODUZIONE RISERVATA