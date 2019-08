Trevi in rally dopo apertura famiglia Trevisani su ristrutturazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Grande giornata in Borsa per Trevi, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,11%, dopo la decisione della famiglia Trevisani di aderire al piano di ristrutturazione siglato dal CdA.A livello comparativo su base settimanale, il trend della società ingegneristica evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia All-Share. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Trevi rispetto all'indice.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 0,2478 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 0,2633. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 0,2788.