Trevi, eletto nuovo CdA. Pierpaolo Di Stefano presidente

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Trevi, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, ha approvato il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, che evidenzia una perdita netta pari a 23,3 milioni di euro. Presentato anche il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021, che si è chiuso con una perdita netta di pertinenza del gruppo pari a 52,9 milioni di euro.

I soci hanno nominato il consiglio di amministrazione composto da 11 membri, fissandone la durata in carica per 3 esercizi sociali e pertanto per il triennio 2022-2024. Sono stati eletti alla carica di consigliere: Pierpaolo Di Stefano; Giuseppe Caselli; Bartolomeo Cozzoli; Davide Contini; Davide Manunta; Alessandro Piccioni; Sara Kraus; Elisabetta Oliveri; Manuela Franchi; Anna Zanardi; Cristina De Benetti.

Inoltre, è stato approvato il conferimento al CdA della facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale in una o più volte, anche in via scindibile, per un periodo massimo di 24 mesi dalla data della deliberazione e per un controvalore massimo pari a 100 milioni di euro, tramite l'emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione.

Il neonominato consiglio di amministrazione si è riunito in forma totalitaria subito dopo la riunione assembleare e ha nominato Pierpaolo Di Stefano presidente del consiglio di amministrazione della società. Il board ha anche nominato Giuseppe Caselli quale amministratore delegato della società, con ampie deleghe di gestione.