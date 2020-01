Trevi, Corte Appello Bologna omologa accordo ristrutturazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo tanto patire, il Gruppoha vinto in tribunale ed ha, che consentirà alla società di sopravvivere. La, cui avevano sporto reclamo le società controllanti, hadi ristrutturazione siglato dagli azionisti di riferimento con i creditori nell'agosto scorso.La Corte bolognese ha così, a fine dicembre, di rigettare l'omologa. In particolare i giudici hanno accolto i reclami presentati da Trevifin, e dalle controllate Trevi e Soilmec, ritenendo fondate le ragioni addotte dalle società ed omologando l'accordo.Trevi ha commentato la decisione della Corte, affermando chee precisando che "si èpreviste dall'accordo di ristrutturazione nel più breve tempo possibile, ivi inclusa la vendita della divisione Oil&Gas al gruppo indiano Meil e l'esecuzione dell'aumento di capitale".Il titolo Trevi, quotato alla Borsa di milano, ha fatto un imponente scatto in avanti nella seduta di ieri (+24%) e quindi risente stamattina di qualche presa di profitto (-4,4%)con scambi attorno a 18,982 euro.