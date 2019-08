Trevi continua rally dopo ok a rafforzamento

(Teleborsa) - Effervescente Trevi, che scambia con una performance decisamente positiva del 9,43%.



Il titolo prosegue la corsa iniziata venerdì scorso dopo la decisione della famiglia Trevisani di aderire al piano di ristrutturazione siglato dal CdA.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società ingegneristica più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Allo stato attuale lo scenario di breve di Trevi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 0,3147 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 0,2717. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 0,3577.

