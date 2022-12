Trevi, Consob autorizza pubblicazione prospetto aumento

(Teleborsa) - La Consob ha autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione di azioni Trevi Finanziaria Industriale e all'ammissione alle negoziazioni delle azioni di nuova emissione su Euronext Milan.Le azioni di nuova emissione - spiega una nota - che saranno ammesse alle negoziazioni saranno rivenienti: dall'aumento del capitale in opzione deliberato dal Consiglio di Amministrazione a valere sulla delega conferita dall'Assemblea Straordinaria dell'11 agosto 2022, per un importo complessivo massimo pari ad Euro 25.106.155,28; e dall'aumento di capitale inscindibile a pagamento, di importo massimo pari ad Euro 26.137.571,21, riservato in sottoscrizione ad alcuni dei creditori finanziari individuati nell'Accordo di Risanamento, con liberazione mediante compensazione volontaria di crediti vantati nei confronti della Società.La società conferma che i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni oggetto dell'Offerta in Opzione dovranno essere esercitati a pena di decadenza nel periodo dal 19 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023, estremi inclusi. I Diritti di Opzione saranno negoziabili in Borsa dal 19 dicembre 2022 al 27 dicembre 2022, estremi inclusi.