Trevi, Anna Zanardi è la nuova Presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio d'Amministrazione di Trevi, azienda specializzata nelle fondazioni speciali e consolidamenti di terreni, ha deliberato la nomina di Anna Zanardi come nuova Presidente a far data dal 1 gennaio 2023. Già membro del CdA dallo scorso 11 agosto 2022 in qualità di consigliere indipendente nonché Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione, mantiene la sua qualifica di indipendente e, in virtù del nuovo ruolo, rinuncia alla carica di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione.



La nomina fa seguito alle dimissioni presentate da Pierpaolo Di Stefano in data 14 dicembre per sopraggiunti impegni professionali. Il Consiglio di Amministrazione, si legge in una nota, ha inoltre avviato le attività istruttorie al fine della cooptazione di un nuovo amministratore.



Zanardi è consulente di diversi consigli di amministrazione di società quotate e non, e di Family Business, agisce nell'ambito della governance e della peoplestrategy; è executive coach di Presidenti, CEO e comitati esecutivi facilitando i processi decisionali attraverso l'allineamento necessario all'iimplementazione dei piani strategici e industriali.