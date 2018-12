Treu: In italia almeno 100mila posti di lavoro vacanti in assenza di candidati competenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e, a causa di ciò, esistono almenoma mancano le competenze sull'innovazione".Ad affermarlo èche continua lapidario: "Abbiamo investito meno della metà di quanto sarebbe stato necessario. E oggi la paghiamo cara sul fronte del lavoro".per il numero uno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, sarebbe quella dipoiché ad oggi la richiesta del mondo del lavoro non combacerebbe con quella che l'istruzione offre."Il gap delle competenze è oggi un macigno sulla via della nostra competitività. Anche il mondo delle imprese è stato poco innovativo. Il ruolo dello Stato è mancato, e i privati ci hanno messo del loro".Infine Treu conclude:"La flessibilità occorre ma può essere gestita e regolata. Il lavoro somministrato e la flessibilità richiedono servizi pubblici per l'impiego e per le politiche attive.Buttiamo i soldi sulla Cassa integrazione e. Abbiamo 9 mila professionisti nei Centri per l'impiego, mentre la Germania ne ha 102 mila e perfino la Gran Bretagna 50 mila. In futuro il problema non sarà cambiare spesso lavoro, ma trovare il nuovo lavoro nel momento in cui si cambia il vecchio".