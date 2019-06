Trenord, sciopero di 8 ore venedì 8 giugno che coinvolge anche Malpensa Express

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. I treni regionali, suburbani e a lunga percorrenza,per l'aeroporto internazionale di Milano che si trova in provincia di Varese,. Non sono coinvolte dall'agitazione del personale le fasce cosiddette di garanzia.Prima dell'inizio dello sciopero in ogni caso. L'agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche dopo la conclusione dello sciopero.in sostituzione delle corse ferroviarie non effettuate tra Milano Cadorna (in partenza da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Malpensa Aeroporto e Stabio.