Trenord registra il 12% assenze tra il personale indispensabile per Covid, soppresse 100 corse al giorno

(Teleborsa) - Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario passeggeri in Lombardia, in questo momento registra tra il personale indispensabile circa il 12% di assenze, con soppressioni forzate di circa 100 corse al giorno su oltre 1.800 programmate nelle settimane di festività. Lo ha reso noto in una nota lo stesso gruppo ferroviario, specificando che "la decisa accelerata della situazione pandemica ha impatto anche sugli equipaggi di Trenord, rendendo necessaria la riprogrammazione parziale del servizio ferroviario in Lombardia".

In questi giorni l'azienda registra infatti un centinaio di assenze per positività a Covid-19 o quarantene fra capitreno e macchinisti, in aggiunta alle 50 che mediamente si contano per malattia o permessi. Le assenze sfiorano dunque il 12% delle circa 1.300 persone, tra capitreno e macchinisti, che in questi giorni servirebbero per effettuare le 1.800 corse programmate per le settimane di festività.

"La diffusione dei contagi, per la prima volta dall'inizio della pandemia, sta incidendo fortemente sul servizio, determinando la previsione di circa 100 corse forzatamente soppresse nei prossimi giorni", ha aggiunto Trenord, spiegando che "la situazione è in progressiva evoluzione" e consigliando ai passeggeri di consultare App e sito, sul quale vengono anticipate le modifiche al servizio". La società ricorda che per viaggiare a bordo dei treni del servizio ferroviario regionale è necessario essere muniti di Green Pass e indossare mascherine FFP2.