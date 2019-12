© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Una giornata in cui grandi e bambini hanno potuto viaggiare gratuitamente sulla linea S11 tra Milano Porta Garibaldi e Como San Giovanni scoprendo in anteprima il nuovo treno.. L'esemplare utilizzato oggi per la prima volta con pubblico a bordo. I nuovi treni permetteranno progressivamente di cambiare volto alla flotta del servizio ferroviario lombardo.Molto numerose le famiglie che sabato mattina hanno festeggiato il primo fischio di partenza di Caravaggio salendo all'interno del convoglio impegnato nellae prima corsa delle 10.09 da Milano Porta Garibaldi diretta a Como.Forte di un design innovativo e tecnologie altamente performanti,. Il nuovo treno si presenta con una livrea dai colori, vivaci, verde e blu su uno sfondo bianco. Si tratta di un convoglio a doppio piano ad Alta Capacità (AC).. A disposizione dei passeggeri sono prese elettriche e USB per la ricarica dei dispositivi mobili, Wi-Fi, aree polifunzionali per il deposito di passeggini e biciclette con possibilità di ricarica per le bici elettriche.