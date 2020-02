Trenord annuncia 80 nuove assunzioni nei settori sicurezza e assistenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società ferroviaria lombarda partecipata da Trenitalia e FNM, ha avviato le selezioni pe. Le nuove figure professionali avranno il compito di prestare, di gestire azioni die di svolgere attività di– in stazioni e impianti –, per prevenire episodi critici e collaborare con la funzione Security nella tutela del personale, dei clienti e dei beni aziendali.La selezione è aperta ae richiede ai candidati il possesso di un, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza dell', disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi su tutto il territorio lombardo. È inoltre richiesta una buona padronanza dei più comuni. L'inizio dell'attività sarà preceduto da un percorso didella durata di cinque settimane., Trenord prevede l'ingresso in azienda ditra macchinisti, capitreno, addetti alla manutenzione e alla bigliettazione oltre a profili specializzati per l'area industriale.