Treno Verde, Trenitalia e Legamebiente presentano la 31esima edizione

(Teleborsa) - 4 carrozze e 12 tappe da Palermo a Milano:, unanata negli anni '80 dalla collaborazione fracon il patrocinio del Ministero dell'Ambiente,per sensibilizzare le persone sulle tematiche del rispetto dell'ambiente. Questa iniziativa, una sorta di laboratorio ambulante,quest'anno le tematiche della- tema molto caro al Gruppo FS Italiane, ha vi incentrato la sua strategia -per una migliorenei centri urbani.Cittadini e studenti come sempre, potranno salire a bordo del Treno Verde per visitare la, allestita all'interno delle quattro carrozze, che permetterà di toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte, per segnare la fine dell'era delle fonti fossili a partire proprio da una mobilità a zero emissioni. Nel corso del suo viaggio, come ogni anno, il Treno Verde seguirà un programma dielle città in cui farà tappa.L'Amministratore delegato del Gruppo FS,, ha inviato un saluto alla presentazione dle treno Verde: "Laper i nostri processi industriali e proietta il Gruppo verso un futuro più green e più attento allo sviluppo sostenibile delle città e delle grandi aree urbane del Paese", ha sottolineato Battisti, aggiungendo "è indispensabile e importante creare lae metterla al centro dei progetti industriali: è infatti unche stiamo elaborando"Presenti alla conferenza stampa presso la, il, il Presidente nazionale Legambientee l'Amministratore delegato e Direttore generale di Trenitalia"Il Treno verde è ricco di proposte", ha commentato il, esprimendo soddisfazione nel poter "incontrare chiunque abbia una proposta da fare, perché così si apre comunque un dibattito e poi anche se non d'accordo se ne discute"."Abbiamo un'occasione unica per costruire concretamente l'uscita dalla mobilità inquinante, contrastare i cambiamenti climatici, ridurre l'inquinamento locale e rendere più vivibili le nostre città", ha dichiarato il, sollecitando, che affianchino alle politiche locali scelte a carattere "nazionale".Nell'intervista rilasciata a Teleborsa,, ha parlato di una serie di iniziative che il gruppo FS Italiane ha portato avanti: dal Frecciarossa 1000 ai nuovissimi treni regionali "ecologici" Pop e Rock:"Oggi presentiamo questa iniziativa che è un percorso a 12 tappe, il, ha esordito il manager, spiegando "presentiamosulla purificazione dell'aria, sulla mobilità elettrica, sulleche diventano"."Quindi il treno può sostenere la spina dorsale per la, ed è per questo che continuiamo ad investire suche si collocano al, che hanno un 30% di consumi in meno e un tasso di riciclabilità fino al 96%"."Il nostro- ha ricordato Iacono - è stato iled ha un tasso di riciclabilità fino al 100%"."Continueremo ad investire per soluzioni sempre più sostenibili ed integrate", ha promesso l'Ad di Trenitalia, sottolineando "tutta la nostra mobilità è, sull', con mezzi sempre più".