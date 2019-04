Treno Verde 2019, Battisti (FS): Gruppo da sempre attento a sostenibilità e ambiente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dodici tappe da Sud a Nord della Penisola per promuovere una. Monitoraggi: 79 hotspot delle polveri sottili fatti dai volontari di Legambiente nei punti più critici delle città. Oltre 30mila visitatori e 16mila studenti che hanno potuto toccare con mano le sfide che abbiamo di fronte per segnare la fine dell'era delle fonti fossili e per dare una risposta efficace alla drammaticità dei mutamenti climatici. Più di cento esperienze di enti, associazioni, start up e imprese che hanno presentato a bordo le più innovative idee in tema di mobilità sostenibile e intermodalità, per dimostrare che questa rivoluzione èÈ il bilancio della, che oggi, 5 Aprile, chiude a Milano l'ultima tappa di un viaggio durato 40 giorni.e scommettere su un modello vincente e incentivare la mobilità sostenibile e ridurre l'inquinamento (secondo il principio europeo "chi inquina paga"), puntare sull'intermodalità e sull'elettrico, a partire dai trasporti pubblici e dalla sharing mobility."I temi dell'innovazione e della sostenibilità con un'attenzione particolare alle start up hanno contrassegnato la 31esima edizione del Treno Verde nel suo viaggio lungo l'Italia da Palermo a Milano. È stata l'occasione - ha sottolineato, nella tappa di chiusura dell'edizione 2019 del Treno Verde - per raccontare presente e futuro della mobilità.e c'è un. Insieme a Legambiente, abbiamo raccontato a scolaresche e visitatori le azioni già fatte per una. Non solo, sono stati presentati idee e progetti che nei prossimi anni renderanno migliori le nostre città incrementando la qualità di vita dei cittadini, grazie anche agli spunti delle numerose start up ospitate sul Treno Verde".La sostenibilità - ha continuato Battisti - passa anche attraversoe hanno consumi energetici inferiori di circa il 30% rispetto ai convogli precedenti. Inoltre, FS Italiane è impegnata per uno sviluppo verde anche dal punto di vista finanziario utilizzando i green bond e, più in generale, tutti gli strumenti di finanza sostenibile, così da".