Orient Express La Dolce Vita in partenza, dal 6 dicembre via alle prenotazioni

L'Orient Express La Dolce Vita è pronto a partire nel 2024 e le prenotazioni "prioritarie" si aprono con due anni di anticipo, il prossimo 6 dicembre. Il progetto, ideato da Arsenale, società italiana attiva nel mondo dell’ospitalità di lusso, in collaborazione con Orient Express di Accor, gruppo che opera in 110 paesi con oltre 5.300 hotel, si sviluppa lungo 6 itinerari dalle Alpi alle spiagge del Sud Italia, dalle bellezze di Venezia a Roma o Palermo a bordo di 12 cabine Deluxe, 18 suite, 1 suite La Dolce Vita e un ristorante per un servizio '5 stelle'.

Gli itinerari previsti

ROMA - PORTOFINO - VENEZIA - ROMA

ROMA - PALENA - MATERA - ROMA

ROMA - MONTALCINO - ROMA

ROMA - NIZZA MONFERATO - ROMA

ROMA - MARATEA - PALERMO

PALERMO - AGRIGENTO - TAORMINA - PALERMO

Per entrare nella lista dei "viaggiatori prioritari" è necessario versare un deposito di 500 euro per biglietti che partono da 2.000 euro a persona per notte. Nato dal progetto di turismo ferroviario di lusso ideato da Arsenale in collaborazione con Accor, l'Orient Express La Dolce Vita è realizzato da Dimorestudio, lo studio di architettura e design fondato da Emiliano Salci e Britt Moran nel 2003. L'Orient Express La Dolce Vita viaggerà lungo le linee ferroviarie italiane grazie alla partnership con Trenitalia e Fondazione Fs.