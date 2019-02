A sciare in treno, arriva il travel book Neve&Parchi

Ultimo aggiornamento: 15:13

Otto impianti sciistici e altrettante oasi naturali da raggiungere comodamente in treno racchiuse nel nuovo travel book realizzato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane). Il progetto editoriale presentato oggi a Roma mira a incentivare l'utilizzo del trasporto regionale verso i viaggi di piacere, per un turismo sempre più confortevole, sostenibile e sicuro, attento alle esigenze di spostamento delle persone nel tempo libero.Il nuovo vademecum del viaggiatore leisure «Neve&parchi» di Trenitalia - in versione double face digitale e cartacea - riporta, da un lato, le descrizioni dei luoghi e il modo per arrivare direttamente in treno, con oltre 400 collegamenti al giorno, presso otto impianti sciistici rappresentando il valore aggiunto di andare a sciare in treno e lasciare l'auto a casa e, dall'altro, le mete di otto incantevoli Parchi, nazionali e naturali, servite dai regionali Trenitalia, dalle cui stazioni partono percorsi di trekking e cycling di ogni livello di difficoltà.A presentare il travel book « Neve&parchi», nella sede centrale del Gruppo Fs Italiane di Villa Patrizi a Roma, c'erano Maria Annunziata Giaconia, direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, e Serafino Lo Piano, responsabile vendite della Divisione Passeggeri Long Haul Trenitalia.Dopo un 2018 che ha visto crescere dell'8% i viaggi di piacere sui treni regionali rispetto al 2017 - portando a una quota del 29% le persone che si spostano per viaggi leisure rispetto al totale dei passeggeri - questa crescente vocazione turistica trova ulteriore impulso nel nuovo travel book presto disponibile anche in versione digitale su trenitalia.com.I travel book raccolgono cenni storici, le principali curiosità, le attrazioni storiche e artistiche, i prodotti e gli eventi tipici delle località trattate, oltre che il dettaglio sulla tratta ferroviaria interessata. Visibilità e spinta commerciale al progetto editoriale sarà data anche dal vasto network delle agenzie di viaggio partner di Trenitalia, attraverso iniziative che includono più di 6.500 punti vendita in Italia e oltre 18mila all'estero. Dai mercati esteri si registra infatti un incremento costante dei volumi di vendita, con quasi 8 milioni di turisti stranieri in visita nel nostro Paese che hanno viaggiato con Trenitalia nel corso del 2018, in crescita del 19% rispetto all'anno precedente.Nel 2019 si registrano segni di ulteriore crescita nel numero dei passeggeri dall'estero, per i quali sarà prevista la versione inglese dei travel book, per portare anche oltre confine la bellezza e il fascino delle città e delle particolarità del Belpaese. Trenitalia è inoltre attiva nel segmento turistico attraverso la partecipazione al consorzio Eurail/Interrail che da 40 anni promuove l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto privilegiato per visitare l'Italia e l'Europa. Il Pass Italia è il più venduto in tutto il mondo nell'ambito dei prodotti One Country.Valle d’Aosta: Aosta - Telecabina Aosta-PilaPiemonte: Bardonecchia; Beaulard - Parco delle Manavelle; Limone Piemonte - Riserva Bianca LiftTrentino Alto-Adige: Impianti di risalita di Dobbiaco; Versciaco - Comprensorio Tre Cime; San Candido - BaranciVeneto: Cortina d’AmpezzoLiguria: Parco Nazionale Cinque TerreLombardia: Parchi Oltrepò MantovanoVeneto ed Emilia Romagna: Parco Naturale Delta del PoToscana: Parco Nazionale Foreste CasentinesiUmbria: Parco Nazionale Dei Monti Sibillini; Parco Naturale Fonti del ClitunnoLazio: Bosco Macchia GrandePuglia: Area marina protetta Torre Guaceto