Treno deragliato a Lodi, RFI conferma fiducia operato magistratura

(Teleborsa) - Rete Ferroviaria Italiana "prende atto dell'evoluzione delle indagini sull'incidente di Ospedaletto Lodigiano, comprendendo la necessità della notifica di ulteriori avvisi di garanzia come atto dovuto per consentire la più ampia partecipazione agli accertamenti irripetibili che si svolgeranno nei prossimi giorni". E' quanto afferma RFI, confermando "piena collaborazione e fiducia nell'operato degli inquirenti".



"Oggi - sottolinea - la rete ferroviaria italiana è tra le reti più sicure in Europa, grazie anche all'articolato sistema di gestione della sicurezza".



Tra i 12 nuovi indagati nell'inchiesta sul deragliamento del Frecciarossa Milano-Salerno vicino a Lodi c'è anche l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (RFI) Maurizio Gentile. © RIPRODUZIONE RISERVATA