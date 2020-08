Treno deraglia in Brianza, tre feriti

(Teleborsa) - Il treno 10776 di Trenord della linea Lecco–Milano, direzione Arcore, è deragliato nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate.



"Tre carrozze del convoglio sono deragliate su un binario tronco", si legge nella nota ufficiale rilasciata da Trenord nella quale si precisa anche che "l'unico viaggiatore presente a bordo è rimasto lievemente contuso, medicato sul posto dagli operatori di AREU e successivamente trasportato precauzionalmente in codice verde in ospedale. Lievemente contusi anche macchinista e capotreno".



In corso di accertamento le cause dell'incidente. © RIPRODUZIONE RISERVATA