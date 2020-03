Coronavirus, stop al treno Leonardo Express Roma Termini-Fiumicino Aeroporto

Coronavirus, stop al Leonardo Express, il treno che in 32 minuti senza fermate intermedie collega la stazione di Roma Termini con l'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. La sospensione del collegamento operato da Trenitalia è avvenuta mercoledì 25 marzo.



Per raggiungere lo scalo, sempre più deserto per lo stop alla maggior parte dei voli dovuta all'emergenza coronavirus, i passeggeri possono utilizzare il collegamento del Trasporto regionale Fara Sabina-Fiumicino Aeroporto che ferma nelle stazioni periferiche della città: Roma Tiburtina, Roma Tuscolana, Roma Ostiense e Roma Trastevere.







