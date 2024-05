Martedì 21 Maggio 2024, 06:05

Nel primo quadrimestre dell’anno Trenitalia ha trasportato 150 milioni di passeggeri con «700 milioni di euro di benefici sociali e ambientali grazie ai viaggi in treno». Intanto nel 2023 la spesa per gli investimenti della società ha superato 1,8 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi destinati al rinnovo della flotta, ha sottolineato l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi.

«Nei prossimi anni circoleranno treni sempre più giovani, moderni e tecnologicamente avanzati. Frecciarossa ha un piano di investimenti di oltre 1 miliardo di euro per l'acquisto di 46 nuovi treni ad alta velocità che inizieranno a circolare entro la fine del 2025. Per il trasporto regionale sono entrati in servizio, negli ultimi 5 anni, 459 nuovi treni Rock, Pop e Blues e oltre 300 mezzi di nuova generazione arriveranno entro il 2027 per un investimento complessivo di 6,8 miliardi di euro», ha detto ancora Corradi.

L’OFFERTA

Nel dettaglio, l'offerta estiva di Trenitalia presentata ieri a Roma, prevede quotidianamente più di 270 Frecce, per oltre 130.000 posti offerti. Intercity e Intercity Notte viaggeranno verso più di 230 città (70 le mete estive). I 6.000 treni al giorno del Regionale raggiungeranno in modo capillare oltre 1.700 destinazioni. Quest'estate, la rinnovata offerta estiva di Fs Treni Turistici Italiani si arricchirà con l'Espresso Versilia e l'Espresso Riviera. Confermato anche l'Espresso Cadore che viaggerà tra Roma e Cortina e che quest'inverno - ha detto Corradi - «ha registrato un grande successo da replicare il prossimo anno». L'offerta del Polo passeggeri è completata dagli oltre 9.700 collegamenti quotidiani di Busitalia in Veneto, Umbria e Campania e dalle circa 1.000 corse in treno e bus di Ferrovie del Sud Est in Puglia. Cresce anche l'offerta intermodale, con collegamenti verso 19 porti e 23 aeroporti, ai quali si aggiungono 12 rotte FrecciaLink, in connessione con le Frecce e 159 link per mete turistiche in connessione con i treni del Regionale. Complessivamente, sempre nei primi 4 mesi dell'anno, a bordo dei mezzi del Polo Passeggeri del gruppo Fs hanno viaggiato 268 milioni di persone (+5% rispetto al 2023), di cui 191 milioni in Italia.

Trenitalia poi è pronta a riattivare «per fine anno» il Frecciarossa Milano-Parigi, interrotto per una frana in Francia, e sta «valutando l'opportunità - ha detto ancora Corradi - di attivare un treno notte Roma-Parigi». La tratta era in passato coperta dal leggendario Palatino, poi fermato per la concorrenza delle compagnie aeree low cost. Ma ora il collegamento potrebbe tornare.