"Trenitalia riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del turismo in Italia, in particolare anche per gli stranieri che vengono in Italia e scelgono di viaggiare in treno per visitare le città d'arte", ha affermato il manager.



"L'anno scorso hanno viaggiato con le nostre Frecce più di 8 milioni di stranieri e c'è stato un incremento del 19% rispetto al 2017", ha affermato Lo Piano,.



"Questo per noi è un dato fondamentale", ha detto il manager di Trenitalia, confrontando questa crescita con il dato complessivo del turismo straniero in Italia che ha fatto segnare una crescita più bassa pari al 10%.

