© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -unche dura ormai da tempo e sisempre di più che in questa occasione fa tappa adue importantiil cui valorecapaci ogni anno di catalizzare l'interesse di migliaia di turisti del Belpaese ma anche stranieri che siper raggiungere lePartiamo dalladove ilospiterà dalla mostra, dedicata alla voce intesa come pura potenzialità sonora tra scienza, teatro e canto attraverso le opere, alcune esposte per la prima volta al pubblico, di 3 straordinari interpreti: il mezzosoprano, il registae il musicista- I clienti possessori diil programma fedeltà di Trenitalia, potranno accedere all'esposizione in due al prezzo di una sola persona,Per usufruire della promozione basterà presentare all'ingresso la Carta fedeltà di(Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca) utilizzato per raggiungere la Capitale. La data di emissione del titolo di viaggio dovrà essere precedente al massimo di due giorni rispetto a quella della visita.per i viaggiatori di Trenitalia in possesso di un biglietto di corsa semplice regionale o sovraregionale con destinazione Roma, valido per lo stesso giorno di accesso al museo. Dalle ore 16, infine, i soci CartaFreccia con biglietto delle Frecce e i viaggiatori del servizio Regionale potranno approfittare della speciale fast lane per l'ingresso alla rassegna.da non perdere la mostra, in programma nel capoluogo campano, presso il Museo di Capodimonte,Michelangelo Merisi, detto Il Caravaggio, visse acomplessivamente per 18 mesi, arrivando nella città partenopea in fuga da Roma, dove era stato coinvolto nell'omicidio di Ranuccio Tomassoni, tormentato dal senso di colpa, ricercato e condannato a morte. La drammaticità della produzione napoletana con la sua particolare tensione morale sembra avvicinarsi fortemente alla visione contemporanea del Caravaggio. Un aspetto che emerge nelle opere presentate aAnche per questo nuovo appuntamento con la cultura è previstoo un biglietto congiunto ridotto per la visita alla mostra del Caravaggio più quella al Museo di Capodimonte.Le agevolazioni sono dedicate ai soci dimuniti di titolo di viaggio delle Frecceche dovrà essere precedente al massimo di tre giorni rispetto a quella della visita.per i viaggiatori di Trenitalia in possesso di un abbonamento regionale Campania o biglietto ferroviario di corsa semplice regionale o sovraregionale con destinazione Napoli,- Con ila questi, come ad altri eventi,conferma il proprio impegno a favore del mondo dellaUna vocazione naturale per