Trenitalia, i treni Pop e Rock arrivano alla Stazione Centrale di Bologna

(Teleborsa) - I nuovi, dedicati a coloro che ogni giorno si muovono in treno per lavoro o per svago,nella loro composizione completa. I due nuovissimi treni prodotti negli stabilimenti italiani died, saranno sui binari dell'Emilia Romagna aAlla presentazione parteciperannoAssessore ai Trasporti della Regione Emilia Romagna,Amministratore Delegato Gruppo FS Italiane,Amministratore Delegato di Trenitalia ePresidente e AD Tper. Presenti ancheAD Alstom Ferroviaria eAD Hitachi Rail Italy.Pop e Rock sono la testimonianza concreta del, su cui ildi euro per l'acquisto di oltre 600 nuovi treni, per assicurare nell'arco di cinque anni il. L'obiettivo è garantiretipiche dell'alta velocità anche nel segmento del, che oltre alla fornitura dei nuovi treni beneficerà di una serie di servizi dedicati, fra i quali un customer care."La musica sta cambiando" anche per i pendolari con i nuovi treni Rock e Pop, che assicureranno la rivoluzione del trasporto ferroviario regionale e invoglieranno le persone a scegliere il treno, lasciando l'auto a casa, grazie a. Ed in più i due nuovi treni assicurano alta sostenibilità ambientale perché sonoRock, progettato da Hitachi Rail Italy, è il nuovo treno regionale adi trasporto, tudiato con una configurazione a 4, 5 o 6 casse e cona quelle di una. Può raggiungere i 160 km/h di velocitàmassima ed ospitare circa, con oltre 700 sedute nella sua composizione più lunga.La scelta dei materiali per garantire(superiore al 95 per cento) e rinnovabilità, così come l'utilizzo di, unitamente ai ridotti consumi, caratterizzano l'impronta ecologica del treno Rock.A livello tecnologico il treno Rock è attrezzato anche con una circuito chiuso, di un sistema di informazione ai passeggeri basato su monitor di dimensioni doppie e di sistemi integrati per il conteggio dei viaggiatori contelecamere dedicate su tutte le porte d'accesso.Pop è il nuovo treno adi trasporto, offerto in una composizione a 3 o 4 casse, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h e trasporterà circa, con oltre 300 posti a sedere nella versione a 4 casse, e circa 400, con 200 sedute, in quella a 3 casse.I treni Pop sono. L'architettura consente alle Regioni didegli interni e modificare la disposizione dei sedili secondo la tipologia di servizio.Il nuovo treno Pop è dotato di un sistema informativo integrato con l'infrastruttura di terra di Trenitalia e offre uncon numerosi display LCD su ciascun veicolo visibili da tutte le aree, predisposizione per la rete Wi-Fi.