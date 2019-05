© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. La partnership tra Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e la Federazione Italiana Tennis,, permette di usufruire diper raggiungere con comodità i campi in terra rossa del Foro Italico. La navetta gratuita è attiva dall'11 al 19 maggio.Ai possessori di un biglietto della manifestazione tennistica più importante d'Italia. Facilitazione che può essere applicata anche sui viaggi di sola andata o solo ritorno per e da Roma. A bordo, unitamente alla prenotazione del treno, necessario esibire il biglietto, digitale o cartaceo, degli Internazionali.. E' possibile acquistare i biglietti attraverso il sito trenitalia.com, l'App Trenitalia, le biglietterie e le self service di stazione e le agenzie di viaggio partner di Trenitalia. Informazioni di dettaglio sulle modalita' di acquisto sono disponibili su trenitalia.com., in formato cartaceo o elettronico, o la prenotazione ticketless con ritiro presso il Foro Italico.dalla stazione di Roma Termini agli impianti sportivi del Foro Italico.