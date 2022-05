Trenitalia, Frecciarossa partner del Premio Campiello 2022

(Teleborsa) - Frecciarossa di Trenitalia è partner del Premio Campiello 2022, giunto alla 60esima edizione, la cui serata conclusiva è programmata per sabato 3 settembre a Venezia. In particolare, in occasione del Premio Campiello 2022 e nell'ambito del Concorso del Campiello Giovani, – fa sapere FS Italiane in una nota – Frecciarossa attribuirà un riconoscimento a un racconto sul tema del viaggio. Inoltre, alcuni incontri con gli autori potrebbero essere ospitati nei FRECCIA Lounge e Club delle principali stazioni.

"La società di trasporto ferroviario del Gruppo FS Italiane, che assicura la mobilità attraverso collegamenti regionali e a media e lunga percorrenza, – sottolinea il Gruppo – è in prima linea nella promozione di attività culturali e di intrattenimento grazie al proprio network di oltre 7mila treni al giorno. In questo modo le Frecce consolidano il proprio impegno a favore del mondo della cultura e dello sport a fianco di prestigiosi eventi e istituzioni, facilitando la mobilità con collegamenti nazionali frequenti, capillari e attenti alle esigenze dei passeggeri. A loro, infatti, sono dedicati sconti e promozioni per visitare mostre di interesse nazionale e internazionale, esposizioni, concerti e incontri sportivi su tutto il territorio. Le attività di Frecciarossa come treno ufficiale di importanti eventi confermano l'impegno del Gruppo FS Italiane a favore della cultura e del turismo accanto a grandi istituzioni. Una vocazione naturale per un'azienda radicata da oltre un secolo nel tessuto civile, economico e sociale del Paese".