Trenitalia, Corradi nominato coordinatore della "CEO Coalition" del CER

(Teleborsa) - L'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Luigi Corradi, è stato nominato coordinatore della "CEO Coalition", un'assemblea che comprende i CEO delle principali società di trasporto passeggeri europee associate al CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies).



"Nel nuovo ruolo Chairman of the Passenger CEO's Coalition, Corradi – spiega FS News, il portale di informazione del Gruppo FS Italiane – avrà l'obiettivo di promuovere i progetti più importanti del trasporto passeggeri ferroviario internazionale, fra cui si evidenziano lo sviluppo di piattaforme multimodali per la vendita e lo scambio dei dati e la definizione di nuovi servizi lungo le dorsali internazionali europee".



Il CER rappresenta, verso le diverse istituzioni europee, gli interessi dei suoi membri per quanto riguarda il trasporto passeggeri, i gestori dell'infrastruttura ferroviaria europea e le imprese del trasporto merci delle ferrovie d'Europa. Il lavoro del CER è indirizzato, in particolare, a migliorare le condizioni di sviluppo e il quadro regolatorio del business ferroviario.