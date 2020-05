Trenitalia, con CartaFRECCIA donazioni a Protezione Civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I clienti di, quali respiratori, ventilatori, presidi medico-chirurgici e allestimenti per stanze di terapia intensiva. Lo annunciaL'lanciata dalla società di trasporto del, come quella di consentire a tutti i medici e gli infermieri reclutati dalla Protezione Civile per l'emergenza sanitaria diOra anche. I soci potranno donarecome contributo economicoaccedendo con le proprie user id e password sul sito web cartafrecciacollection.com oppure dall'area riservata CartaFRECCIA sul sito web trenitalia.com.