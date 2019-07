Trenitalia, aumenta Frecciarossa su Milano-Roma per chiusura Linate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per fronteggiare ladello scalo milanese di(Gruppo FS Italiane) mette in campo la sua potenza di fuoco, aumentando le corse fra la città meneghina e la Capitale.tra le principali stazioni di(Centrale, Porta Garibaldi e Rogoredo) e(Termini e Tiburtina). Più fermate a Milano Rogoredo con maggiore assistenza e informazioni a tutti i viaggiatori.Queste misure consentiranno di assicurarepia e capillare fra Milano e Roma grazie a un incremento del 55% (rispetto ad agosto 2018) dei collegamenti e più 15mila posti offerti al giorno.In quest'ottica si inserisce anche il, dove fermeranno, quattordici in più rispetto all'orario invernale 2018-2019. Implementati anche i servizi di customer care con la lounge Sala Freccia di Milano Rogoredo estesa in capienza (25 posti) ed orario d'apertura (dalle 6 alle 21.30.Con questa offertache, secondo le stime, sceglieranno di viaggiare con Trenitalia durante la chiusura dell'aeroporto Milano Linate.