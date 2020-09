Trenitalia, attiva procedura di rimborso straordinario per abbonamenti sovraregionali causa Covid

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - I clienti Trenitalia che avevano unmensile o annuale che non hanno potuto viaggiare a causa delle restrizioni previste per far fronte all'emergenza sanitaria dapossono chiederne il rimborso.È infatti attiva la procedura di rimborso straordinario, anche nel caso di un utilizzo solo parziale dell'abbonamento, attraverso l'emissione di unda parte di Trenitalia.La, come si apprende da FSNews, recepisce quanto stabilito dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.Per richiedere il, si spiega nell'articolo, è necessario compilare, per ciascun abbonamento, la dichiarazione sostitutiva e il relativo format disponibili su trenitalia.com e nelle biglietterie di stazione. I dueandranno poi consegnati o inviati a Trenitalia assieme alla fotocopia, o alla scannerizzazione o alla fotografia dell'abbonamento. La trasmissione potrà avvenire anche per posta elettronica o ordinaria agli indirizzi della Direzione Regionale/Provinciale di competenza della stazione di arrivo, o presso le biglietterie di Trenitalia entro e non oltre il prossimo 31 dicembre.