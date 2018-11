Aeroporti, Sud e pendolari: la strategia di Trenitalia

Ultimo aggiornamento: 18:22

, anche sotto il profilo della customer care, unita ad un'attenzione particolare all'intermodalità con ilSono queste laintrodotte dal nuovo, operativo dal2018, presentate alla Stazione Centrale di Milano dall'Amministratore delegato dell'operatore ferroviario,, e dall'Amministratore delegato delL'operatore ferroviario arricchisce la sua offerta su tutto il territorio nazionale, anche sotto il profilo commerciale (promozioni, partnership e nuovi servizi di caring), "mettendo ancora una volta le persone e i loro bisogni al centro della propria azione e dei propri obiettivi"., ha affermato l'AD del Gruppo FS,, in una intervista rilasciata a Teleborsa, ricordando che il focus sarà sull'integrazione modale, sui collegamenti per il Sud e sul trasporto regionale, che rappresenta "la grande sfida" della nuova strategia del gruppo.Si arricchisce l'offerta di Trenitalia per il, con l'obiettivo di garantire l'del trasporto ed in particolare il collegamento ferrovie-aeroporti.Per la prima volta un, a partire dal 18 dicembre.garantiranno anche i collegamenti tra l'aeroporto di Roma Fiumicino e le città di, per valorizzare ulteriormente le potenzialità dell'integrazione tra trasporto ferroviario e aereo. In più, l'offerta aggiunge altri 16all'offerta giornaliera da Roma all'Aeroporto di Fiumicino, portando l'offerta a 126 al giorno.Per potenziare la connessione del sistema aeroportuale italiano con quello dell'alta velocità, sonoferroviari con l'hub intercontinentale di, che saranno avviati entro il 2019.con il nuovo Orario invernale: la flotta composta daogni giorno connetterà più di. Un network arricchito anche con, con tre nuovi collegamenti, le corseche uniscono, garantendo una maggiore copertura oraria nei collegamenti tra Milano e la Capitale. In più vienedei primi treni al mattino, con un Frecciarossa (il 9601) che partiràper arrivare a, collegando anche Rogoredo e Reggio Emilia AV.portano a 48 i Frecciarossa traIl, treno simbolo dell'Alta Velocità Made in Italy,con due nuove corseattraverso la dorsale Adriatica: 24 Frecce collegheranno Milano con Rimini, Ancona, Bari e Lecce., che portano a 10 i collegamenti nel fine settimana, con l'introduzione di due Frecciargento no stop che uniranno i due Capoluoghi in tre ore e trenta, anticipando così i futuri tempi di viaggio tra Roma e la Puglia.con una migliore copertura delle fasce orarie sono sempre più in connessione con le principali città del Nord - Firenze, Bologna, Milano e Venezia - con cui vengono garantite le coincidenze. Confermati infine i quattroche uniscono Roma alla Calabria, ma è statodel Freccabianca 8878 da Reggio Calabria Centrale alle 12.50 per arrivare a Termini alle 19.30, per garantire quindi eventuali proseguimenti di viaggio per altre destinazioni.Inoltre, tutte le Frecce Reggio Calabria-Roma sono in connessione anche con la Sicilia grazie ai, la società di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina., anche grazie ai Contratti di Servizio sottoscritti con le Regioni, in maniera generalizzata con interventi mirati su importanti aree e direttrici.Sarà così tra Bologna e lacon 24 treni al giorno tra il Capoluogo felsineo e la riviera romagnola (via Ravenna) e 24 corse per il nuovo servizio metropolitano tra Bologna e Imola.In, 18 collegamenti tra Savona - Genova - Sestri Levante e il ritorno del 5 Terre Express dal primo marzo. Con 4mila posti in più per accompagnare pendolari e turisti dal Ponente al Levante ligure.In, un treno ogni 8 minuti a Napoli per attraversare in soli 20 minuti tutte le stazioni del Capoluogo campano e un treno ogni 15 da Campi Flegrei verso Pozzuoli.Una nuova offerta completamente rivisitata per latra Barletta e Fasano e velocizzata sulla Foggia - Bari - Lecce.E sul Passante dicollegamenti in più da Punta Raisi al Capoluogo siciliano.Il potenziamento d'orario farà da eco al recenteed alla: i primi 78 nuovissimi treni, insieme alla consegna di altri. Un ammodernamento della flotta destinato a rivoluzionare in positivo l'esperienza di viaggio di quei milioni di italiani che salgono in treno per i loro spostamenti quotidiani.Per quanto riguarda i 17diinizialmente realizzati per Belgio e Olanda, ma poi per un contenzioso restituiti alla casa costruttrice e nel 2017 rilevati da Trenitalia che li ha ribattezzati, è stato confermato che al momento sono sottoposti ae che sarannoGli ETR 700, anche se in precedenza ne era stato più che ipotizzato l'impiego come Frecciarossa. Il "ripensamento" sarebbe dovuto alla velocità massima di 250 Km/h raggiungibile da questi treni, che rende più opportuno farli confluire nella categoria Frecciargento, piuttosto che nella classe Frecciarossa che comprende convogli fino a 300 Km/h.