Treni, incendio doloso alla cabina elettrica dell'alta velocità: cancellati 25 treni AV

(Teleborsa) -per i danni provocati dall', periferia di Firenze, che dalle prime ore del mattino sta dividendo l'Italia in due.Lo rende noto RFI che ricorda la sospensione completa della circolazione dalle 5 alle 8 della mattina di lunedì 22 luglio per i dovuti accertamenti da parte dell'Autorità giudiziaria. "Concluse le prime indagini ispettive, il traffico - prosegue la nota - è ripreso con forti rallentamenti" dovuti alla ""."Per questo motivo, al momento sono stati, e i ritardi si sono estesi a tutto il sistema alta velocità, con", conclude la nota di Rete Ferroviaria Italiana che conferma la presenza di squadre tecniche in loco "per ripristinare i cavi danneggiati e quindi la piena funzionalità dell'infrastruttura".La circolazione è stata sospesa alle 5:10 del mattino dopo l'intervento dell'Autorità giudiziaria che sta indagando sull'accaduto: sul posto le squadre della PolFer, la polizia ferroviaria, la Digos e la polizia scientifica.Al momento non si hanno altri dettagli sull'incendio che, dai primi accertamenti, risulta essere doloso: