TrenDevice lancia marketplace per device usati garantiti

(Teleborsa) - TrenDevice, società quotata su AIM Italia e attiva nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta, ha deciso di entrare nel mercato dell'usato certificato con il marketplace C2C "Validato.it". La nuova realtà, spiega una nota, si porrà a garanzia dello scambio dei dispositivi, certificando gli eventuali difetti presenti. L'acquirente sarà tutelato da una garanzia di 3 mesi sul dispositivo acquistato e potrà utilizzare il metodo di pagamento preferito, mentre il venditore non dovrà occuparsi di spedizioni o compilazione schede: Validato.it ritirerà l'usato a domicilio, si occuperà di ispezionare il device e compilare la scheda prodotto corredata di fotografie dettagliate.

"Validato.it è il primo marketplace C2C di device hi-tech nel nostro Paese e siamo convinti che la quota di mercato aggredibile sia molto importante - ha commentato Alessandro Palmisano, CEO e co-fondatore di TrenDevice - Il lancio di questa business unit rientra tra gli obiettivi di crescita per linee interne dichiarati in fase di IPO. Quello dei marketplace è un mercato che mostra un'accelerazione vertiginosa: nel Q4 2020 il settore ha registrato un tasso di crescita su base annua dell'81%, più del doppio rispetto al tasso generale degli e-commerce. Ha altresì attirato investimenti di Venture Capital, a livello globale, per circa 28 miliardi di dollari".

In seguito alla notizia, si registra un brillante rialzo per Trendevice, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,35%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,352 e successiva a 1,427. Supporto a 1,277.