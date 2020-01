Tregua in Libia, Haftar chiede due giorni di tempo. Vertice a Berlino il 19 gennaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -perche puntava a far siglare la. Nella serata di ieri,infatti, era arrivata la firma di uno solo dei due "avversari", con il sì dimentreha deciso di lasciare la Russia senza firmare l'accordo di cessate il fuoco con il Governo di accordo nazionale (GNA).Il Generalel'intesa "ha precisato il ministero della Difesa russo, come riporta l'agenzia Interfax. Il cessate il fuoco, annunciano da Mosca, resta in vigore a tempo indeterminato., tuona intanto- Sulche continua aarriva una buona notizia. Si temeva un rinvio della conferenza di. Lo ha confermato Conte. "È appena arrivato l'invito della cancelliera Merkel" per la conferenza di Berlino sulla Libia cheha detto il Presidente del Consiglio in visita al Cairo. Sul vertice c'è stata una telefonata traSoddisfazione espressa anche dal: "L'annuncio della data della conferenza di Berlino, il 19 gennaio, è unaha scritto su Facebook.