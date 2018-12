© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Dopo mesi diper l'Italia che evita la temutaAlmeno per ora. Sì, perchè ovviamente il nostro paese resta uncontinuerà a marcarci stretto,- "Il governo italianoQueste le parole del Premiernell'informativa ieri al Senato, dopo aver sottolineato chi capitoli che hanno consentito di superare la vexata quaestio sciogliendo di fatto il nodo della trattativa traResta però il "giallo" dellacome già succede per il canone tv. Mafa storcere il naso a più di qualcuno.con un aumento dal 2020 di 1,5 punti percentuali dell'aliquota ridotta del 10% e di 1,1 punti percentuali di quella ordinaria, mentre nel 2021 dovrebbe incrementare l'aliquota ordinaria del 2%.L'ammontare dei saldi ridefiniti è pari- Dalprevisto dalla nota di aggiornamento al Def di settembre si scende appunto al, con una previsione dell'1,8% per il 2020 e dell'1,5% nel 2021.Rivista la stima che dal 1,5% per il 2019 si attesta al 1%, nel 2020 dell'1,1% e nel 2021 dell'1%.Lo stanziamento per le Pensioni (Quota 100) scende adopo una rimodulazione della platea dei beneficiari; la dotazione per il Reddito di cittadinanza viene invece ridotta a 7,1 miliardi dai 9 iniziali per il primo anno, tenendo in considerazione la minor spesa prodotta dallo slittamento ad aprile. Minore la riduzione per il 2020 (945 milioni) e per il 2021 (683 milioni).. Previsto il 'raffreddamento' dello schema di indicizzazione dei trattamenti pensionistici di più cospicuo importo.Persarà tagliato l'adeguamento delle pensioni oltre i 1.522 euro al mese (3 volte il minimo). La decurtazione maggiore, fino al 60%, scatterà per gli assegni oltre i 4566 euro. L'indicizzazione piena ci sarà solo per le pensioni fino a 1poi sono previste sei fasce di tagli.Confermati gli interventi sulle cosiddettecon riduzione dei trattamenti più elevati, attraverso la previsione di un contributo di solidarietà temporaneo (per 5 anni) e progressivo per scaglioni di reddito.e, oltre alla minima e la massima, è previsto un prelievo delInserita nel maxiemendamento ancheche prevede una imposta del 3% sulle imprese di eCommerce, su quelle che forniscono pubblicità e trasmettono dati in Rete. Il gettito atteso in tre anni è di- Concessa dall'Europa laper un piano straordinario di infrastrutture per la messa in sicurezza delleviarie, viadotti, ponti, strade, gallerie, e la gestione dei rischi connessi al dissesto idrogeologico