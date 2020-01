TraWellCo vola: vince gara Aeroporto Internazionale Varsavia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il 2020 comincia nel migliore dei modi per TraWell Co. L'azienda attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, comunica di aver vinto la gara per la fornitura della propria offerta integrata di servizi per i viaggiatori presso l') con inizio delle attività a partire dal prossimo 1° marzo e con durata a tempo indeterminato.Lo scalo di Varsavia è il più importante della Polonia con circa 18,5 milioni di passeggeri (cumulati) nel 2019, in crescita del 5% rispetto al 2018.TraWell co aveva notificato nel corso del 2019 l'uscita anticipata dall'aeroporto internazionale "Frédéric Chopin" in ragione della eccessiva onerosità, nata dalla aggiudicazione di una seconda postazione ad un altro operatore. A tal punto, l'Aeroporto di Varsavia ha indetto una procedura di gara per la ri-assegnazione del punto vendita nel Terminal principale abbandonato da TraWell Co. La stessa è risultata aggiudicataria in ragione dei contenuti qualitativi del servizio espressi e garantendo un ammontare minimo mensile pari ad 1/5 di quello precedentemente corrisposto."Con oggi completiamo il riequilibrio economico della nostra presenza nel mercato polacco", dichiara, CEO di TraWell Co.