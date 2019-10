TraWell, Wrapping service rileva 90% concorrente FlyPack

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il CdA della controllata Wrapping Service LLC di TraWell (precedentemente Safe Bag) ha deliberato di approvare un'operazione avente ad oggetto l'acquisto di una partecipazione pari al 90% della società FlyPack LLC,L'attività operativa per il servizio di protezione e rintracciamento bagagli oltre che per la vendita di accessori da viaggio sarà svolta con il brand utilizzato nel territorio russo, Pack&Fly Group.La società FlyPack LLC prevede di chiudere il 2019 con Ricavi per circa 2 milioni di euro ed EBITDA per circa 0,7 milioni di euro.L'Equity Value per il 100% della società, assumendo una posizione finanziaria netta al closing pari a zero, è stato definito tra le parti in 1,4 milioni di euro circa e sarà corrisposto mediante una linea di finanziamento a medio termine che verrà concessa nei prossimi giorni da una primaria Banca russa in favore della controllata Wrapping Service LLC.L'aeroporto di Mosca Sheremetyevo è lo scalo più importante della Federazione Russa, con circa 46 milioni di passeggeri nel 2018, in aumento di circa il 13% nei primi 7 mesi del 2019.